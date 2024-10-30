В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о пользе яблок

Улучшают пищеварение



Защищают сердце и сосуды



Заботятся о мозге



Защищают от инфекционных заболеваний



Поддерживают красоту кожи

Яблоки едят в сыром, запечённом или сухом виде, используют в кулинарных шедеврах и даже заваривают из них чай и делают другие напитки. «Эти плоды разнообразны, доступны и вкусны. Кроме того, они – настоящая сокровищница полезных веществ, способных поддерживать красоту и здоровье», - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Эти плоды богаты пищевыми волокнами, которые помогают регулировать пищеварительный процесс и поддерживать здоровье кишечника. Регулярное употребление яблок снижает риск возникновения вздутия и запоров.Благодаря высокому содержанию клетчатки яблоки помогают уменьшить количество «плохого» холестерина в крови, препятствуя закупорке сосудов. Также в этом фрукте много полифенолов, снижающих уровень кровяного давления. Калий в их составе расслабляет кровеносные сосуды, снижая тем самым риск развития сердечно-сосудистых осложнений.Кверцетин, который содержится в яблочной кожуре, защищает мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Это вещество также предупреждает повреждение нервов и благотворно влияет на нейроны, замедляет их потерю с возрастом. Благодаря данному свойству снижается риск развития дегенеративных заболеваний мозга.Яблоки – источник витамина C. Это мощный антиоксидант, который помогает стимулировать производство белых кровяных клеток, ответственных за борьбу с патогенами. Он также способствует синтезу коллагена, играющего важную роль в здоровье кожи, служит естественным барьером против инфекций.Яблочная кислота используется в косметологии для продления молодости кожи. Пилинги на основе этого вещества помогают избавиться от пигментации, сократить глубину морщин, а также выровнять поверхность. Помимо этого, в яблоках содержится витамин А, который оказывает благоприятное воздействие на кожные покровы.