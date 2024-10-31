В приграничном городе в Бурятии отпилят бордюр возле «зебры»

В группе «Кяхта-инфо.24/7» его потребовали «отпилить». «Невозможно перешагивать через него, а с коляской – объезжать», – заявили кяхтинцы.



В Минтрансе Бурятии сообщили, что до 10 октября подрядная организация и специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» проведут осмотр объекта. После должны составить акт об устранении недочётов. А спустя три недели стало известно, что ограждение уберут.



- Работы запланированы на ноябрь. Приносим извинения за доставленные неудобства, – приводит ответ ведомства «Кяхта-инфо.24/7».