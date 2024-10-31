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В приграничном городе в Бурятии отпилят бордюр возле «зебры»

В приграничном городе в Бурятии отпилят бордюр возле «зебры»
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Он мешает местным жителям

Ещё в начале октября жители Кяхты выразили недовольство бордюром напротив пешеходного перехода. Сама «зебра» ведёт к местному детскому саду. Как выяснилось, родителям с колясками каждый раз приходится преодолевать этот барьер.

В группе «Кяхта-инфо.24/7» его потребовали «отпилить». «Невозможно перешагивать через него, а с коляской – объезжать», – заявили кяхтинцы.

В Минтрансе Бурятии сообщили, что до 10 октября подрядная организация и специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» проведут осмотр объекта. После должны составить акт об устранении недочётов. А спустя три недели стало известно, что ограждение уберут.

- Работы запланированы на ноябрь. Приносим извинения за доставленные неудобства, – приводит ответ ведомства «Кяхта-инфо.24/7».
дороги жалобы пешеходный переход

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