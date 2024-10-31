В Улан-Удэ «Лексус» сбил подростка

ДТП произошло на улице Пирогова
Накануне, 30 октября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Пострадал 17-летний юноша.
- В 17:53 34-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по улице Пирогова, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего подростка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП молодого человека госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 29 октября, на улице Магистральная на «зебре» сбили 13-летнюю девочку
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Очевидцев преступления не было, и по горячим следам раскрыть его не удалось
ДТП произошло на улице Пирогова
Водитель был пьян
Полиция проводит проверку
Ещё один человек попал в больницу
Его расследование тянется уже больше года
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