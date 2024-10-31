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В Улан-Удэ «Лексус» сбил подростка

В Улан-Удэ «Лексус» сбил подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на улице Пирогова

Накануне, 30 октября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Пострадал 17-летний юноша.

- В 17:53 34-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по улице Пирогова, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего подростка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП молодого человека госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 29 октября, на улице Магистральная на «зебре» сбили 13-летнюю девочку.

ДТП

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