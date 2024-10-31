В Улан-Удэ несколько часов искали пенсионера с деменцией



В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали о поисках пропавшего 78-летнего улан-удэнца. Соответствующая заявка поступила на горячую линию 29 октября – в 21:16 по местному времени.



За несколько минут до этого волонтёрам об исчезновении пожилого мужчины сообщил сотрудник полиции. Пенсионер, который нуждается в медпомощи, ещё днём отправился на прогулку и ушёл в неизвестном направлении. Родственники искали его вместе с правоохранителями, но безуспешно, а когда стемнело, решили попросить о помощи добровольцев.



Как пояснили в отряде, заявки об исчезновении пожилых – срочные и требуют немедленного реагирования. А при поиске людей с деменцией всегда используется специальный алгоритм.



Информационный координатор сразу же связывается с заявителем для уточнения деталей – это обстоятельства пропажи, приметы человека, его внешний вид и особенности здоровья. Приходится задавать и множество других вопросов, порой непонятных для близких, однако они помогают собрать полную картину и задать направление поиска.



В 21:40 к волонтёрам подключилась координатор-консультант, которая анализирует собранную информацию и раздаёт задачи поисковикам. В 22:20 первые экипажи добровольцев приступили к задачам. Параллельно инфорг распространила ориентировку в соцсетях.



В 23:12 на горячую линию пришло важное свидетельство от сотрудника скорой помощи. Девушка рассказала, что увидела ориентировку в СМИ и через какое-то время заметила пропавшего на остановке общественного транспорта. Улан-удэнец очень замёрз. Его посадили в карету «скорой».



В 23:25 трое добровольцев подтвердили, что найденный на остановке пенсионер – тот самый. Ребята привезли его домой и передали родным.



В «ЛизаАлерт», в свою очередь, поблагодарили медиков, которые по зову сердца помогают людям и на этот раз не остались равнодушными к чужой беде, сотрудников полиции, а также СМИ и новостные издания за помощь в распространении информации о пропавшем и, конечно, представителей отряда, которые выехали на поиск, несмотря на то, что многим утром нужно было на работу.

