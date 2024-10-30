Команда Бурятии успешно выступила на чемпионате «Абилимпикс»

Команда Бурятии завоевала призовые места в различных компетенциях национального чемпионата «Абилимпикс».Золотая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» была присуждена учащемуся СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов. Наставник победителя – Евгений Тенгайкин, преподаватель Бурятского республиканского информационно-экономического техникума.- На встрече в Москве он заявил: «Я стану победителем» — и сдержал своё слово, доказав, что мечта должна сопровождаться решимостью и трудолюбивым духом, — отметили в министерстве образования и науки РБ.Серебряная медаль в компетенции «Жестовое искусство» досталась Алексею Гуренко, представителю Улан-Удэнского ЛВРЗ. Его успех стал результатом слаженной работы с наставником, переводчиком русского жестового языка Розой Борсоевой из БРО Всероссийского общества глухих.Кроме того, команда Бурятии достигла достойных результатов, заняв четыре четвертых места в таких компетенциях, как «Дошкольное воспитание» (подготовка на базе БРПК), «Торговое дело» (УУТЭТП), «Электромонтаж» (Политехнический техникум) и «Ногтевой сервис» (РМК).Особое внимание стоит уделить конкурсу мастеров региональной кухни, в котором команда Бурятии произвела настоящий фурор, заняв первое место. Участники чемпионата были рады угоститься традиционными бурятскими буузами. Всего было слеплено 1000 штук из привезённого бурятского мяса. Известно, что даже гости из далёкого Зимбабве высоко оценили наши национальные блюда и зелёный чай.