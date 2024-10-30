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В районе Бурятии детей втянули в употребление алкоголя

В районе Бурятии детей втянули в употребление алкоголя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За это виновных штрафанули на 3500 рублей

В Закаменском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На нём двоих местных жителей наказали рублём за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Каждому теперь придётся раскошелиться на 1300 рублей.

Ещё трёх матерей предупредили о грозящем им лишении родительских прав. Члены КДН вынесли и два протокола за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Виновных оштрафовали на 3500 рублей.

Один протокол составили на подростка, который сел за руль транспортного средства пьяным и без прав. Его родителям предстоит выложить 30 тысяч рублей.
 
Кроме того, на заседании КДН отказали в возбуждении уголовного дела против юного закаменца за незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупном размере, поскольку он ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Парня хотят отправить в спецшколу по решению суда. А двух других подростков поставили на учёт в ПДН за кражу велосипеда и мотоцикла, сообщает «Закамна-инфо.24/7». 
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