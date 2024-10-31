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В Улан-Удэ убийцу вычислили по ДНК

В Улан-Удэ убийцу вычислили по ДНК
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Очевидцев преступления не было, и по горячим следам раскрыть его не удалось

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что ночью 24 сентября 2023 года обвиняемый на территории садового товарищества «Черемушки» познакомился с местным жителем и стал распивать с ним спиртное в салоне своего автомобиля. Позже на улице между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый с силой нанёс противнику множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Нападавший скрылся. Очевидцев преступления не было, и по горячим следам раскрыть его не удалось. Однако работа по уголовному делу не прекращалась.

В ходе тщательного осмотра места происшествия были найдены и изъяты несколько бутылок из-под лимонада и алкогольных напитков. На их горлышке обнаружены биологические следы и выделен ДНК-код. По нему мужчина был идентифицирован и задержан.

- При проведении в отношении него психофизиологического исследования с помощью полиграфа выявлены реакции, свидетельствующие, что он обладает информацией об обстоятельствах преступления. После предъявления результатов фигуранту, он признал вину и дал подробные показания, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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