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В Бурятии неожиданно подешевели частные дома

В Бурятии неожиданно подешевели частные дома
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Такое жильё в республике теперь обойдётся почти в 5 миллионов

В третьем квартале 2024 года – с июля по сентябрь включительно – частные домовладения в стране стали дешевле примерно на 1,1%. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», изучив цены на них в 82 российских регионах, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе (данных по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям нет – прим.).

Дом или загородный коттедж в РФ сегодня стоит примерно 7 миллионов 85 тысяч рублей. Самые высокие ценники при этом ожидаемо оказались в столице – порядка 30 миллионов 284 тысяч. В Санкт-Петербурге они ниже – 21 миллион 295 тысяч. На третьем месте – Подмосковье (17 миллионов 954 тысячи).

Также в топе-10 субъектов с самой дорогой недвижимостью – Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан, Севастополь, Краснодарский край, Калининградская область, Чечня и Ингушетия.

Бурятия в списке 60-ая. Такое жильё в республике за три последних месяца подешевело на 4,4% – до 4 миллионов 987 тысяч, однако с начала года наценилось, пусть и незначительно – на 1,5%. В Забайкалье за него просят 5 миллионов 53 тысячи (-0,9% и +2,6%), в соседней Иркутской области – 5 миллионов 428 тысяч (+1,1% и +0,4%).

Выгоднее всего оказалось покупать дома в Курганской области – там один обойдётся примерно в 3 миллиона. Далее (по возрастающей) идут Еврейская АО (3 миллиона 89 тысяч), Мордовия (3 миллиона 599 тысяч), Архангельская (3 миллиона 682 тысячи) и Псковская области (3 миллиона 765 тысяч). Ещё пять субъектов с относительно недорогими частными постройками и коттеджами – Коми, Брянская, Кемеровская, Рязанская и Липецкая области

С июля по сентябрь цены на такую недвижимость выросли в 31 субъекте, а упали в 54-х, с января – в 48-ми и 36-ти соответственно и лишь в одном – Якутии – остались прежними.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, из-за роста ключевой ставки Центробанка россияне предпочитают хранить деньги в банках, а не инвестировать в жильё.

- В III квартале 2024-го цены на дома снизились, в то время как предложение выросло на 22%. С начала года они удержались в положительной динамике, но объектов, выставленных на продажу, стало на 33% больше, – пояснил Луценко. – Этот рынок не простимулирован массовыми программами доступного кредитования и люди покупают в основном недорогие дачи, которые по-прежнему популярны.

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