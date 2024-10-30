Секретарь комитета Коммунистической партии КНР посетил Забайкалье

Вчера, 29 октября, состоялись переговоры делегации правительства Забайкальского края с делегацией народного правительства города Маньчжурия во главе с секретарём комитета Коммунистической партии Китая Юй Вэйдуном. Отметим, что это первый визит господина Юй Вэйдуна в Забайкальский край.В ходе переговоров стороны рассмотрели историю обменов и достижений между регионами, высоко оценили дань общественной дипломатии и экономическому развитию наших стран, а также усилия и вклад обеих сторон в дальнейшее углубление отношений дружбы и сотрудничества. Кроме этого, они совместно обсудили будущее направление сотрудничества.Как сообщает министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкалья, в рамках визита 30 октября в крае организована выставка и презентация импортных автомобилей при поддержке Народного правительства г. Маньчжурия.