Юные забайкальцы удостоены медали Совета Федерации за мужество

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала распоряжение о награждении памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» юным россиянам, совершим героические поступки. Медалью награждаются юные герои, те, кто оказался неравнодушным к чужому горю, кто, рискуя собственной жизнью, помог людям в беде.Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев рассказал, что в числе тех, кому будут вручены памятные медали, будут четверо юных забайкальцев.- В минуту чрезвычайной опасности наши юные земляки проявили самые лучшие качества – горячее сердце, неравнодушие и мужество. Очень важно сегодня рассказать о поступках ребят, их подвиги – пример для других, - сказал Баир Жамсуев.Четырнадцатилетняя София во время пожара спасла свою мать и старшего брата. Трагедия разыгралась ночью, София первой почувствовала, что в доме пожар. Несмотря на критическую ситуацию, девочка не растерялась – вызвала экстренные службы, разбудила и вывела своих родных.Друзья Павел, Евгений и Кирилл спасли утопающего мужчину на реке Нерча. Евгений первым понял, что мужчина, который купался по соседству нырнул под воду и не вынырнул обратно. Ребята быстро оценили ситуацию: Павел, не раздумывая бросился под воду и поднял мужчину, который на тот момент уже находился в бессознательном состоянии, Евгений и Кирилл помогли его вынести на берег. Ребята сразу же оказали первую помощь: вызвали скорую, провели непрямой массаж сердца, это спасло пострадавшему жизнь.Как отметила пресс-служба сенатора, впервые Совет Федерации провёл церемонию награждения детей-героев в 2014 году. С тех пор проект охватил всю Россию, а его участниками стали почти 1,5 тысячи ребят.