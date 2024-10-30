30 октября

29 октября

Популярное

Юные забайкальцы удостоены медали Совета Федерации за мужество

Юные забайкальцы удостоены медали Совета Федерации за мужество
Общество,  Фото:пресс-служба Совета Федерации
Героями стали четверо ребят

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала распоряжение о награждении памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» юным россиянам, совершим героические поступки. Медалью награждаются юные герои, те, кто оказался неравнодушным к чужому горю, кто, рискуя собственной жизнью, помог людям в беде.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев рассказал, что в числе тех, кому будут вручены памятные медали, будут четверо юных забайкальцев.

- В минуту чрезвычайной опасности наши юные земляки проявили самые лучшие качества – горячее сердце, неравнодушие и мужество. Очень важно сегодня рассказать о поступках ребят, их подвиги – пример для других, - сказал Баир Жамсуев.

Четырнадцатилетняя София во время пожара спасла свою мать и старшего брата. Трагедия разыгралась ночью, София первой почувствовала, что в доме пожар. Несмотря на критическую ситуацию, девочка не растерялась – вызвала экстренные службы, разбудила и вывела своих родных.

Друзья Павел, Евгений и Кирилл спасли утопающего мужчину на реке Нерча. Евгений первым понял, что мужчина, который купался по соседству нырнул под воду и не вынырнул обратно. Ребята быстро оценили ситуацию: Павел, не раздумывая бросился под воду и поднял мужчину, который на тот момент уже находился в бессознательном состоянии, Евгений и Кирилл помогли его вынести на берег. Ребята сразу же оказали первую помощь: вызвали скорую, провели непрямой массаж сердца, это спасло пострадавшему жизнь.

Как отметила пресс-служба сенатора, впервые Совет Федерации провёл церемонию награждения детей-героев в 2014 году. С тех пор проект охватил всю Россию, а его участниками стали почти 1,5 тысячи ребят.

Забайкальский край награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Хамбо-лама призвал не терпеть пренебрежение к малым коренным народам Бурятии
Хамбо-лама призвал не терпеть пренебрежение к малым коренным народам Бурятии
Общество, 30.10.2024
В своей речи он упомянул хамниган, эвенков и сойотов
Команда Бурятии успешно выступила на чемпионате «Абилимпикс»
Команда Бурятии успешно выступила на чемпионате «Абилимпикс»
Общество, 30.10.2024
На конкурсе мастеров региональной кухни она заняла первое место
В районе Бурятии детей втянули в употребление алкоголя
В районе Бурятии детей втянули в употребление алкоголя
Общество, 30.10.2024
За это виновных штрафанули на 3500 рублей
В районе Бурятии нашли «кошмар», а не дорогу
В районе Бурятии нашли «кошмар», а не дорогу
Общество, 30.10.2024
Автомобилисты очень ждут, когда её приведут в порядок
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Общество, 30.10.2024
Вагоны временно не заезжали в центр 
Мэр Улан-Удэ о «ТГК 14»: «Мы готовы конфликтовать, пока не добьёмся своего»
Мэр Улан-Удэ о «ТГК 14»: «Мы готовы конфликтовать, пока не добьёмся своего»
Общество, 30.10.2024
Игорь Шутенков высказался о недоделанном благоустройстве территорий при выполнении земляных работ в городе
Горе люковое: Улан-удэнцы просят обезопасить колодец
Горе люковое: Улан-удэнцы просят обезопасить колодец
Общество, 30.10.2024
Колодец отремонтировали, но крышку не установили
Хамбо Лама предложил проводить в Бурятии фестиваль сыра
Хамбо Лама предложил проводить в Бурятии фестиваль сыра
Общество, 30.10.2024
По примеру фестиваля боргойской баранины
Актёр из Улан-Удэ снялся в новом комедийном сериале ТНТ
Актёр из Улан-Удэ снялся в новом комедийном сериале ТНТ
Общество, 30.10.2024
Сериал «Макрон» рассказывает о романтических отношениях молодого парня и взрослой женщины
Ноябрь в Бурятии начнётся с мокрого снега
Ноябрь в Бурятии начнётся с мокрого снега
Общество, 30.10.2024
Днём сохранится плюсовая температура  
В райцентре в Бурятии воруют жесть
В райцентре в Бурятии воруют жесть
Общество, 30.10.2024
Местные жители пожаловались на облысевшую остановку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^