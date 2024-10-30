Вагоны временно не заезжали в центр
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. О происшествии в МУП «Управление трамвая» сообщили 30 октября в 15:45.
В этой связи закрыто движение трамваев с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в центр. Речь шла о трамваях, следующих по маршрутам № 1, 4, 7.
Вскоре движение трамваев было восстановлено.
Вагоны временно не заезжали в центр
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