В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. О происшествии в МУП «Управление трамвая» сообщили 30 октября в 15:45.В этой связи закрыто движение трамваев с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в центр. Речь шла о трамваях, следующих по маршрутам № 1, 4, 7.Вскоре движение трамваев было восстановлено.