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В Бурятии состоится финал детского вокального конкурса

В Бурятии состоится финал детского вокального конкурса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участники поборются за 95 тысяч рублей

1 ноября в Бурятии состоится финал вокального конкурса «Наранай туяа – Лучики солнца - 2024». Мероприятие проведут в Улан-Удэ.

Как сообщили в республиканском центре народного творчества, на конкурс поступило 103 заявки в номинациях: «Сольное пение» и «Вокальные ансамбли» из Бурятии и Забайкальского края. Более 30 участников от 7 до 17 лет примут участие в финале конкурса, а лучшие выступления войдут в программу гала-концерта. Обладатель гран-при получит денежный приз в сумме 95 000 рублей в связи с 95-летием РЦНТ.

Участники конкурса готовят несколько выступлений: песню патриотического характера (о малой Родине, Бурятии, о родной земле и т.п.) на русском и бурятском языках. Также 15 участников проходят бесплатное обучение в школе эстрадного мастерства на базе регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи РБ «Асториум».

Финал и гала-концерт состоится 1 ноября в Бурятском государственном драматическом театре им. Х. Намсараева.

Возрастное ограничение: 6+.
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