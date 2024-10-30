В Бурятии состоится финал детского вокального конкурса

1 ноября в Бурятии состоится финал вокального конкурса «Наранай туяа – Лучики солнца - 2024». Мероприятие проведут в Улан-Удэ.Как сообщили в республиканском центре народного творчества, на конкурс поступило 103 заявки в номинациях: «Сольное пение» и «Вокальные ансамбли» из Бурятии и Забайкальского края. Более 30 участников от 7 до 17 лет примут участие в финале конкурса, а лучшие выступления войдут в программу гала-концерта. Обладатель гран-при получит денежный приз в сумме 95 000 рублей в связи с 95-летием РЦНТ.Участники конкурса готовят несколько выступлений: песню патриотического характера (о малой Родине, Бурятии, о родной земле и т.п.) на русском и бурятском языках. Также 15 участников проходят бесплатное обучение в школе эстрадного мастерства на базе регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи РБ «Асториум».Финал и гала-концерт состоится 1 ноября в Бурятском государственном драматическом театре им. Х. Намсараева.