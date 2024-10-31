Мэр Улан-Удэ: «Мы решили несколько фундаментальных задач»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью телекомпании «Тивиком» рассказал о развитии столицы Бурятии.– За пять лет город не построить, но можно сделать другое. Не секрет, что ещё пять лет назад правительство Бурятии и Народный Хурал не жили в мире и дружбе с администрацией города Улан-Удэ и горсоветом, честно говоря. Были по разные стороны барьера. Свою задачу я видел в том, чтобы изменить эту ситуацию и объединить усилия для развития города. И я считаю, нам это удалось. Как результат – за эти пять лет общими усилиями мы решили несколько фундаментальных задач. Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу, – пояснил мэр.В последние годы изменилась городская инфраструктура. За пять лет Улан-Удэ отремонтировано более 129 км дорог, обновлена коммунальная инфраструктура.– Инженерные сети пришли в упадок. Мы разрывали яму, доставали трубы, и они в руках рассыпались. Бетон в коллекторах – поднимаешь, и он сыпется, как песок. То, что было проложено в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия, – это уже труха. И ещё буквально немного, и последствия были бы необратимы. За пять лет мы заменили все тепломагистрали в городе. Сейчас работаем по водоснабжению, канализации, электроснабжению, – отметил Игорь Шутенков.В столице Бурятии решена многолетняя проблема нехватки мест в школах и тысячных очередей в детские сады.– Дети учились в три смены – до 8-9 вечера. Вспомните, как происходило распределение по детским садам. В администрации очередь собиралась из родителей, бабушек, дедушек. Ночевали там, не уходили из здания. Записывались в очередь по бумажке, как по талонам. За 5 лет мы построили 9 новых школ и 22 детских сада. Без решения этих сложных, острых социальных проблем было бы невозможно говорить про развитие Улан-Удэ. И ещё мы создали прочный фундамент для последующих поколений по этим направлениям, – заявил мэр города.