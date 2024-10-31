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В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на 5 с лишним лет

В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на 5 с лишним лет
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель был пьян

40-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в смертельном ДТП.

Автоавария произошла в декабре 2023 года на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе. Водитель автомобиля Nissan AD, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вблизи станции Посольская выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом в составе грузового тягача Volvo и полуприцепа.

От полученных травм скончался пассажир Nissan.



Водитель легковушки признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Кабанский районный суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.
ДТП смерть

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