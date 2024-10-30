30 октября

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На Дальнем Востоке вручат свою кинопремию

На Дальнем Востоке вручат свою кинопремию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовал приём заявок за вклад в развитие киноиндустрии ДФО

Организаторы национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока объявляют о начале приёма заявок от соискателей. Участвовать в конкурсном процессе могут авторы полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов, созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа. Приём заявок продлится до 15 ноября.

Как сообщает корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Дальневосточная кинопремия вручается за выдающиеся достижения в области кинематографии и исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии ДФО.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте премии. Победители Дальневосточной кинопремии будут определены в результате поэтапного конкурсного отбора, который проведут отборочная комиссия и экспертный совет в лице известных деятелей кино- и медиаиндустрии и представителей организаций, занимающихся развитием Дальнего Востока.

Награды будут вручены в номинациях:
- Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал;
- Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;
- Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;
- Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.

Кроме того, будет вручён специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».

Имена обладателей премии будут объявлены на торжественной церемонии в Москве 18 декабря.

Возрастное ограничение: 18+.
ДФО премия кино

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