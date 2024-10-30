На Дальнем Востоке вручат свою кинопремию

Организаторы национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока объявляют о начале приёма заявок от соискателей. Участвовать в конкурсном процессе могут авторы полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов, созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа. Приём заявок продлится до 15 ноября.Как сообщает корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Дальневосточная кинопремия вручается за выдающиеся достижения в области кинематографии и исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии ДФО.Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте премии. Победители Дальневосточной кинопремии будут определены в результате поэтапного конкурсного отбора, который проведут отборочная комиссия и экспертный совет в лице известных деятелей кино- и медиаиндустрии и представителей организаций, занимающихся развитием Дальнего Востока.Награды будут вручены в номинациях:- Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал;- Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;- Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале;- Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.Кроме того, будет вручён специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока».Имена обладателей премии будут объявлены на торжественной церемонии в Москве 18 декабря.