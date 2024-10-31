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В Иркутской области полиция начала проверку после убийства собаки

В Иркутской области полиция начала проверку после убийства собаки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разыскиваются свидетели

В Саянске Иркутской области сотрудники полиции начали проверку по заявлению об убийстве собаки.

Накануне в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что увидела информацию об убийстве животного в социальной сети.

Полицейские выехали на предполагаемое место инцидента. Они установили нескольких местных жителей, видевших тело собаки. Местный дворник сообщил, что нашёл погибшее животное и выбросил его в мусорный контейнер. К этому моменту коммунальщики уже вывезли отходы на свалку.

- В настоящее время полицейскими продолжается всесторонняя проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются вероятные очевидцы, проверяются владельцы оружия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Всех, кто обладает информацией о произошедшем, полицейские просят сообщить об этом по телефону дежурной части в Саянске 8 (39553) 5-16-05.

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