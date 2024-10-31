В Улан-Удэ бешеная лисичка собрала экстренное заседание

Всё произошло в микрорайоне Горького в Улан-Удэ. Местный житель сообщил на городскую ветеринарную станцию, что во двор его дома забежала лисица. В ходе драки её задавил домашний пёс.Сотрудники ветслужбы отправились на место и доставили труп в лабораторию. У рыжей хищницы подтвердилось бешенство.После этого в республиканском управлении ветеринарии состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии под председательством руководителя учреждения Амгалана Дармаева. В самом микрорайоне, 101 квартале, а также ближайших ДНТ – «Лира», «Серебряный бор», «Горький посёлок» и «Сотрудник» объявили 60-дневный карантин.В его рамках проведут обход для выявления больных и подозрительных животных. Всех восприимчивых привьют от бешенства. В планах – и регулирование численности диких зверей на близлежащих охотничьих угодьях. Специалисты пообещали принять все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение смертельно опасного вируса.