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Казахстан стал первым стратегическим партнёром Монголии в Центральной Азии

Казахстан стал первым стратегическим партнёром Монголии в Центральной Азии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Страны подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве

Вчера, 29 октября, завершился государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Монголию. В рамках визита были подписаны двусторонние документы, направленные на дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президентом Казахстана подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве. Подписание документа подтверждает стремление лидеров двух стран развивать традиционно дружеские отношения на уровне стратегического партнёрства. В рамках партнёрства Монголия намерена расширить сотрудничество с Казахстаном во всех сферах, включая политику, безопасность, торговлю, экономику, образование, культуру, науку, информационные технологии, транспорт, логистику, туризм, взаимодействие между гражданами, а также сотрудничество на региональной и международной аренах.

Так, подписано соглашение между правительством Монголии и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Стороны договорились учитывать трудовой стаж, накопленный на территории одной из них, при назначении пенсий, следуя законодательству обеих стран, а также регулировать вопросы, связанные с назначением пенсий и их переводом между государствами. Граждане двух стран смогут суммировать стаж работы, накопленный в Монголии и Казахстане, для назначения пенсий. Это открывает возможность для более чем 3000 граждан Монголии, официально работающих в Казахстане, получать накопительную пенсию.

Достигнута договорённость о дорожной карте по активизации торгово-экономического сотрудничества между странами на 2025-2027 годы. Стороны согласовали мероприятия, которые будут реализованы в ближайшие три года в сферах торговли, экономики, транспорта, логистики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, туризма и других областях.

Подписано соглашение между правительствами Монголии и Казахстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Документ направлен на укрепление сотрудничества между поисково-спасательными организациями для быстрого и эффективного оказания помощи гражданам, находящимся в опасности на территории обеих стран. Он включает в себя срочный обмен информацией для оперативного поиска и спасения, а также возможность работы воздушных и наземных поисково-спасательных служб одной стороны на территории другой, что позволит обеспечить быструю помощь пострадавшим.

Подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта. Документ направлен на развитие грузоперевозок по маршруту Монголия – Казахстан, включая повышение эффективности автомобильных перевозок между двумя странами, обмен опытом в работе сухопутных портов и увеличение объёмов международных пассажирских и грузовых перевозок. Это будет способствовать обеспечению быстроты и стабильности перевозок, увеличению объёмов экспорта и импорта, а также активизации региональной торговли и сотрудничества.

Будет реализован план сотрудничества между министерством иностранных дел Монголии и министерством иностранных дел Казахстана на 2025-2027 годы. В рамках укрепления стратегического партнёрства ведомства двух стран договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям на 2025-2027 годы. В частности, достигнута договорённость об увеличении частоты политического диалога, организации взаимных визитов на высоком уровне и проведении регулярных диалогов между руководством МИД по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере культуры между министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии и министерством культуры и информации Республики Казахстан. В рамках сотрудничества стороны планируют организовывать совместные выставки, художественные представления и кинопоказы, а также активно работать над защитой культурного наследия и восстановлением нематериального культурного наследия. В частности, для стран с глубокими историческими связями и традициями кочевников открылась возможность совместно реализовывать культурные программы. Это включает изучение источников и документов, связанных с уникальным наследием монгольской и казахской истории и культуры, проведение совместных исследований в области нематериального культурного наследия. Кроме того, планируются мероприятия, направленные на развитие монголоведения и казаховедения, и расширение сотрудничества между музеями.

Также страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии и министерством туризма и спорта РК; меморандум о взаимопонимании в сфере лёгкой промышленности и меморандум о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина между министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии и министерством сельского хозяйства Республики Казахстан; меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии и министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана; меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики между комиссией по атомной энергии Монголии и министерством энергетики Республики Казахстан.
Монголия

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