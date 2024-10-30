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В Улан-Удэ продают кусок метеорита за 600 с лишним тысяч

В Улан-Удэ продают кусок метеорита за 600 с лишним тысяч
Общество,  Фото:avito.ru
Владелец готов обменять его и на машину

На одном из сайтов с бесплатными объявлениями выставили на продажу метеорит. Во всяком случае, в этом уверяет его владелец, житель Улан-Удэ. За тело космического происхождения хотят 615 тысяч рублей. Правда, никакого подтверждения, что оно настоящее, нет.

По словам хозяина, метеорит «новый». Кстати, он согласен на торг или на авто.

- Продам или обменяю на машину. Предлагайте свою цену, – говорится в объявлении.

Два года назад, в августе 2022-го, житель муйского посёлка Таксимо тоже продавал в Интернете кусок метеорита размером примерно с две сигаретных пачки. Наш земляк просил за него немалую сумму – 950 тысяч рублей. Космическое тело он обнаружил в Муйском районе. 

На этом самом сайте то и дело появляются необычные предложения. К примеру, летом там за пять миллионов рублей предлагали трёхкопеечную монету. А один предприимчивый выпускник решил обменять на просторах Сети свою золотую медаль на 10 ящиков с шоколадками.
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