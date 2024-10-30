В Улан-Удэ продают кусок метеорита за 600 с лишним тысяч



На одном из сайтов с бесплатными объявлениями выставили на продажу метеорит. Во всяком случае, в этом уверяет его владелец, житель Улан-Удэ. За тело космического происхождения хотят 615 тысяч рублей. Правда, никакого подтверждения, что оно настоящее, нет.



По словам хозяина, метеорит «новый». Кстати, он согласен на торг или на авто.



- Продам или обменяю на машину. Предлагайте свою цену, – говорится в объявлении.



Два года назад, в августе 2022-го, житель муйского посёлка Таксимо тоже продавал в Интернете кусок метеорита размером примерно с две сигаретных пачки. Наш земляк просил за него немалую сумму – 950 тысяч рублей. Космическое тело он обнаружил в Муйском районе.



