В Улан-Удэ продают кусок метеорита за 600 с лишним тысяч

На одном из сайтов с бесплатными объявлениями выставили на продажу метеорит. Во всяком случае, в этом уверяет его владелец, житель Улан-Удэ. За тело космического происхождения хотят 615 тысяч рублей. Правда, никакого подтверждения, что оно настоящее, нет.
По словам хозяина, метеорит «новый». Кстати, он согласен на торг или на авто.
- Продам или обменяю на машину. Предлагайте свою цену, – говорится в объявлении.
Два года назад, в августе 2022-го, житель муйского посёлка Таксимо тоже продавал в Интернете кусок метеорита размером примерно с две сигаретных пачки. Наш земляк просил за него немалую сумму – 950 тысяч рублей. Космическое тело он обнаружил в Муйском районе.
На этом самом сайте то и дело появляются необычные предложения. К примеру, летом там за пять миллионов рублей предлагали трёхкопеечную монету. А один предприимчивый выпускник решил обменять на просторах Сети свою золотую медаль на 10 ящиков с шоколадками.