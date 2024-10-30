В Бурятии громкое уголовное дело о страшном пожаре в кафе наконец-то уйдёт в суд



Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его



Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью – от него ничего не осталось.



Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали . Оказалось, 21-летний парень сел за руль сел пьяным и без прав, а после прятался у знакомых.Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью – от него ничего не осталось.



«Дело заволокитилось»



Уголовное дело возбудили в августе прошлого года, но изначально злоумышленникам не предъявили никакого обвинения. На беду владельца кафе – Арсентия Тарнюева – тогда отозвались только в следственном управлении СКР по Бурятии. Доведённый до отчаяния предприниматель решил дойти до президента страны Владимира Путина и председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.



В октябре 2023-го лихачу избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Он, кстати, не признаёт свою вину, в содеянном не раскаивается и даже не принёс обычные человеческие извинения. О компенсации материального ущерба, который в итоге оценили в 62 миллиона рублей, тоже речи не шло.



Буквально недавно стало известно, что виновнику ДТП предъявили окончательное обвинение. Ему придётся ответить за два преступления – угон автомобиля (по части 2 статьи 166 УК) и уничтожение чужого имущества в крупном размере (совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности – по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса РФ). Потерпевшим по второму проходит Тарнюев.



Арсентий рассказал «Байкал-Daily», что в среду, 30 октября, побывал на личных приёмах у зампрокурора Бурятии Светланы Козловой и нового руководителя СУ СКР по РБ Евгения Лагацкого.



- В прокуратуре ещё раз подтвердили, что уголовное дело находится на контроле, за ходом его расследования следят и при его рассмотрении в суде будут максимально объективно просить о соответствующем реальном наказании для обвиняемого, – отметил предприниматель. – Мы ещё раз озвучили свою позицию – что для дела, которое расследуется в форме дознания, всё недопустимо затянулось, заволокитилось. Как правило, в уголовно-судебной практике это занимает два-три месяца.



На имущество обвиняемого для взыскания ущерба почему-то не наложили арест. Как сообщал «Байкал-Daily», виновник аварии – из очень На имущество обвиняемого для взыскания ущерба почему-то не наложили арест. Как сообщал «Байкал-Daily», виновник аварии – из очень влиятельной семьи со связями. Его родственники проживают в Швеции.



- Связано ли это с высокопоставленными родственниками, нам неизвестно, – подчеркнул Арсентий Тарнюев. – Евгений Вячеславович Лагацкий тоже выслушал наши доводы о том, что уголовное дело расследовалось, мягко говоря, плохо. Все эти недочёты он тоже отметил.



Бизнесмен и его адвокат выразили опасения, что в силу тяжести преступления молодой человек может покинуть страну и попросить убежище в Швеции. Главный следователь республики пообещал поставить вопрос на контроль.



- В рамках дела мы подавали ходатайство о направлении в Швецию запроса об установлении того или иного имущества, принадлежащего обвиняемому. Изначально нам отказали в этом. Решение обжаловали через прокуратуру и суд. В итоге его отменили и направили запрос, но результаты нам неизвестны, – говорит Арсентий. – Нас заверили, что уголовное дело в ближайшее время уйдёт в суд и все максимальные объективные усилия приложат для того, чтобы обвиняемые не избежали ответственности и понесли заслуженное наказание.



Ещё один фигурант – несовершеннолетний на момент ДТП приятель лихача. Есть версия, что именно он фактически спланировал угон автомашины, которой при этом почему-то управлял его друг. Подросток сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем и заявил, что угнанная машина якобы принадлежит ему.



«Не считают себя виноватыми»



Техническая экспертиза, кстати, подтвердила, что причиной возгорания газовоздушной смеси стал работающий двигатель внутреннего сгорания автомобиля. То есть пожар начался именно из-за ДТП – самовоспламенение оборудования исключили. После проверки Ростехнадзора в заведении не нашли ни одного нарушения.



Где сейчас злоумышленник, Арсентий Тарнюев не знает, поскольку они никоим образом не контактируют и не общались и до этого. Вроде как где-то в Бурятии.



- Насколько знаю, они придерживаются той же позиции – не считают себя виноватыми и не считают нужным принести какие-либо извинения, несмотря на своё хорошее социальное и имущественное положение, – заметил владелец кафе. – У них есть реальная возможность восполнить причинённый имущественный ущерб. Родственники проживают за границей, занимают определённые должности. Что им мешает это сделать, нам неизвестно. Будем надеяться, что правосудие всё-таки восторжествует.



Кафе, которое является семейным бизнесом, снова открыло двери и принимает посетителей. Его пришлось восстанавливать с нуля своими силами. Ради этого хозяева залезли в огромные долги, набрали кредиты. Если удастся взыскать материальный ущерб, Арсентий намерен направить большую часть этой сумму на нужды участников специальной военной операции, о чём Кафе, которое является семейным бизнесом, снова открыло двери и принимает посетителей. Его пришлось восстанавливать с нуля своими силами. Ради этого хозяева залезли в огромные долги, набрали кредиты. Если удастся взыскать материальный ущерб, Арсентий намерен направить большую часть этой сумму на нужды участников специальной военной операции, о чём заявлял ещё минувшим летом.



Адвокат Арсентия – Виталий Дунаев – рассказал «Байкал-Daily», что именно потерпевшая сторона стала «локомотивом» осуществления предварительного следствия.



- Это удивительно, поскольку дело достаточно резонансное, – говорит Виталий Дунаев. – Если бы не неуёмная энергия моего доверителя и его желание добиться справедливости, неизвестно, на каком бы этапе сейчас было следствие. Дело буквально на днях должны направить на утверждение в прокуратуру с обвинительным заключением. Нас должны были уведомить, что фигурантам предъявили окончательное обвинение, чтобы мы могли согласовать компенсацию и не получилось рассинхрона по размеру ущерба, возмещение которого мы будем просить через суд с тем, который идёт как ущерб, причинённый преступными действиями.



Скорее всего, взыскание материального вреда будет рассматриваться уже в порядке гражданского судопроизводства, а само уголовное дело – в Тункинском райсуде.



- На приёме в СКР мы выразили негодование – сколько можно расследовать дознавальческую статью. Это нехарактерно для таких составов. Нам гарантировали, что дело, которое сейчас находится в следственном управлении СКР по Бурятии, всё-таки уйдёт в суд, – заключил адвокат.

