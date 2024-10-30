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В Иркутске микроавтобус сбил женщину на «зебре»

В Иркутске микроавтобус сбил женщину на «зебре»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Версии участников ДТП расходятся

Сегодня, 30 октября, в Иркутске водитель микроавтобуса сбил пешехода. ДТП произошло около 11 часов на перекрёстке улиц Чкалова и Марата.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 35-летний водитель микроавтобуса сбил женщину, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

- Со слов водителя, автомобиль следовал вне маршрута и без пассажиров на ремонт. Кроме того, версии участников происшествия расходятся. Водитель утверждает, что ехал на зелёный, а пострадавшая уверяет, что зелёный горел для неё, а микроавтобус ехал на запрещённый сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После случившегося женщину машиной скорой помощи с травмами, не опасными для жизни, доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают реальную картину и все обстоятельства произошедшего.
ДТП

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