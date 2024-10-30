Мэр Улан-Удэ о «ТГК 14»: «Мы готовы конфликтовать, пока не добьёмся своего»

Игорь Шутенков высказался о недоделанном благоустройстве территорий при выполнении земляных работ в городе
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков готов идти на конфликт с энергетиками. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
- «ТГК-14» проводит такие мероприятия, которые на результативность работ по благоустройству города повлияли негативно. И мы готовы конфликтовать, пока не добьёмся своего – своевременных и правильных работ от «ТГК-14», - заявил Игорь Шутенков.
По словам мэра, он дал поручение, чтобы ордера на земляные работы выдавали только в том случае, если материалы есть уже на складе
- Большие изменения неизбежно связаны с какими-то ошибками. Такая масштабная реконструкция теплосетей происходит впервые. Будет нам уроком, - отметил Шутенков.
Напомним, что ранее мэр Улан-Удэ поручил ужесточить выдачу ордеров
на земляные работы.
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Игорь Шутенков высказался о недоделанном благоустройстве территорий при выполнении земляных работ в городе
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