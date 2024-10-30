30 октября

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Агинская шахматистка принимает участие в первенстве мира

Агинская шахматистка принимает участие в первенстве мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир стартовал в Бразилии

Шахматистка из Агинского Бурятского округа Яна Жапова примет участие в первенстве мира по шахматам. Соревнования проходят с 28 октября по 10 ноября в Бразилии.

- На данный момент для участия в соревновании зарегистрировано 527 юных спортсменов из 63 стран, включая 17 россиян. Нашу страну представят победители и призёры первенств мира, Азии и России, среди которых и наша спортсменка Яна Жапова, - рассказал председатель федерации шахмат Забайкалья Денис Абашеев.

Участники сыграют 11 туров по швейцарской системе. Юноши и девушки соревнуются раздельно.

Игровые дни: 29 октября – 3 ноября, 5 – 9 ноября. Начало туров – в 21:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Агинский Бурятский округ шахматы спорт первенство мира

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