В Бурятии вспомнили жертв сталинских репрессий

И почтили их память
Хмурым днём 30 октября в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Соборной и Коммунистической у памятника жертвам политических репрессии 30-40-х годов XX века собрались несколько сотен человек. Дети репрессированных, ответственные лица, студенты БГУ и Байкальского колледжа туризма и сервиса, юнармейцы и кадеты, работники пера и микрофона, местные артисты.
30 октября в России День памяти жертв политических репрессий. Его отмечают с 1991 года. В столице Бурятии по традиции провели митинг.
Утром же на Соборной представители Бурятской и Улан-Удэнской епархии РПЦ организовали крестный ход. Возложили венок к памятнику.
А студенты Бурятского госуниверситета в холле восьмого корпуса, сменяя друг друга. с 10 часов зачитывали имена репрессированных из Бурятии в рамках акции «Возвращение имён».Бурятская ассоциация жертв политических репрессий в 2024 году отмечает 30 лет с момента создания. Она издала уже девять томов Республиканской книги памяти.
- Одна из главных целей работы ассоциации - просветительская, - отметила открывшая митинг памяти Лидия Соколова. Она ныне возглавляет ассоциацию. – Это издательская деятельность, работа с детьми и студентами. Чтобы знали и помнили.
Стоявшие рядом кадеты из республиканской кадетской школы-интерната и знали, и помнили. Они готовились возложить венки от имени главы и правительства Бурятии (почему-то сразу два!), от Народного Хурала, мэра Улан-Удэ и горсовета, совета ветеранов Бурятии и собственно от ассоциации жертв политических репрессий.
А вот юнармейцы стоявшие с другой стороны памятника подкачали.
- Нам рассказывают на уроках, – лишь кратко поделился в «Байкал-Daily» улан-удэнец Артём из 10 класса. – Время было страшное...
О страшных временах же в микрофон рассказал ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов. У него под маховик репрессий попали два родственника.- Младший брат дедушки, лама, не вернулся из Красноярского края. Бабушка по материнской линии вернулась, – сказал он.
Михаил Харионов, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии, отвечающий за межнациональные отношения и гражданские инициативы, передал приветствие от лидера республики Алексея Цыденова. По долгу службы, так сказать.
Харитонов поздравил ассоциацию с 30-летием, отметив просветительский уклон в ей нынешней деятельности. Пожелал работать так же активно:
– Это очень важно.
Чиновничество оказалось лаконичным.
Депутат Виталий Лыгденов, возглавляющий в Народном Хурале комитет по межрегиональным связям, национальным отношениям, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям, остановился на истории «Джидлага» в Закаменске. Заключённые строили и работали на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате.
Ректор БГУ Алдар Дамдинов остановился на работе по изучению 30-40-х годов XX века в Бурятии, которую проводят студенты-историки под руководством преподавателей его вуза.
Городские артисты душевно исполнили песню Игоря Матвиенко «Жить»:
«Жить, жить, жить,
Как нам учиться в мире жить?
В объятьях утренней зари -
Просто любить, просто мечтать;
Сердцем своим этот мир согревать!»
Официальные венки затем нашли своё место позади памятника, а принесённые обычными людьми гвоздики – у него.
В Бурятии во времена правления Иосифа Сталина было репрессировано более 20 тысяч жителей республики. Из них более ста священнослужителей Русской православной церкви, более 1700 буддийских лам и 24 священнослужителя старообрядческой церкви. Более двух тысяч человек расстреляли.