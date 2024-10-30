В Бурятии вспомнили жертв сталинских репрессий

И почтили их память

Хмурым днём 30 октября в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Соборной и Коммунистической у памятника жертвам политических репрессии 30-40-х годов XX века собрались несколько сотен человек. Дети репрессированных, ответственные лица, студенты БГУ и Байкальского колледжа туризма и сервиса, юнармейцы и кадеты, работники пера и микрофона, местные артисты.

30 октября в России День памяти жертв политических репрессий. Его отмечают с 1991 года. В столице Бурятии по традиции провели митинг.

Утром же на Соборной представители Бурятской и Улан-Удэнской епархии РПЦ организовали крестный ход. Возложили венок к памятнику.

А студенты Бурятского госуниверситета в холле восьмого корпуса, сменяя друг друга. с 10 часов зачитывали имена репрессированных из Бурятии в рамках акции «Возвращение имён».

Бурятская ассоциация жертв политических репрессий в 2024 году отмечает 30 лет с момента создания. Она издала уже девять томов Республиканской книги памяти.- Одна из главных целей работы ассоциации - просветительская, - отметила открывшая митинг памяти Лидия Соколова. Она ныне возглавляет ассоциацию. – Это издательская деятельность, работа с детьми и студентами. Чтобы знали и помнили.

Стоявшие рядом кадеты из республиканской кадетской школы-интерната и знали, и помнили. Они готовились возложить венки от имени главы и правительства Бурятии (почему-то сразу два!), от Народного Хурала, мэра Улан-Удэ и горсовета, совета ветеранов Бурятии и собственно от ассоциации жертв политических репрессий.

А вот юнармейцы стоявшие с другой стороны памятника подкачали.

- Нам рассказывают на уроках, – лишь кратко поделился в «Байкал-Daily» улан-удэнец Артём из 10 класса. – Время было страшное...

О страшных временах же в микрофон рассказал ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл Дашибалданов. У него под маховик репрессий попали два родственника.

- Младший брат дедушки, лама, не вернулся из Красноярского края. Бабушка по материнской линии вернулась, – сказал он.

Михаил Харионов, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии, отвечающий за межнациональные отношения и гражданские инициативы, передал приветствие от лидера республики Алексея Цыденова. По долгу службы, так сказать.

Харитонов поздравил ассоциацию с 30-летием, отметив просветительский уклон в ей нынешней деятельности. Пожелал работать так же активно:

– Это очень важно.

Чиновничество оказалось лаконичным.

Депутат Виталий Лыгденов, возглавляющий в Народном Хурале комитет по межрегиональным связям, национальным отношениям, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям, остановился на истории «Джидлага» в Закаменске. Заключённые строили и работали на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате.

Ректор БГУ Алдар Дамдинов остановился на работе по изучению 30-40-х годов XX века в Бурятии, которую проводят студенты-историки под руководством преподавателей его вуза.

Городские артисты душевно исполнили песню Игоря Матвиенко «Жить»:

«Жить, жить, жить,

Как нам учиться в мире жить?

В объятьях утренней зари -

Просто любить, просто мечтать;

Сердцем своим этот мир согревать!»

Официальные венки затем нашли своё место позади памятника, а принесённые обычными людьми гвоздики – у него.

В Бурятии во времена правления Иосифа Сталина было репрессировано более 20 тысяч жителей республики. Из них более ста священнослужителей Русской православной церкви, более 1700 буддийских лам и 24 священнослужителя старообрядческой церкви. Более двух тысяч человек расстреляли.







