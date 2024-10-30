Улан-удэнцы хотят премию вместо новогоднего корпоратива



«За» праздник выступил лишь каждый пятый. В основном это горожане до 34 лет (26%). А вот среди тех, кто старше, премию хотят 83% респондентов.





Предпочтение деньгам также отдадут горожане, получающие до 50 000 рублей и по 100 с лишним тысяч в месяц (80%).



23% наших земляков устроило бы поощрение размером до 10 тысяч рублей, 18% – от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50, каждому пятому – от 50 до 100, каждому восьмому – от 100 до 200, а 7% мечтают о сумме более 200 тысяч. Средняя при этом – 60 тысяч рублей. И 4% улан-удэнцев согласны хоть на какую.



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство работающих жителей Улан-Удэ (78%) предпочтут денежную премию на Новый год вместо корпоратива, если им предложат такой выбор.