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Улан-удэнцы хотят премию вместо новогоднего корпоратива

Улан-удэнцы хотят премию вместо новогоднего корпоратива
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги для большинства горожан оказались важнее всеобщего веселья

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство работающих жителей Улан-Удэ (78%) предпочтут денежную премию на Новый год вместо корпоратива, если им предложат такой выбор.

«За» праздник выступил лишь каждый пятый. В основном это горожане до 34 лет (26%). А вот среди тех, кто старше, премию хотят 83% респондентов.

Предпочтение деньгам также отдадут горожане, получающие до 50 000 рублей и по 100 с лишним тысяч в месяц (80%).
 
23% наших земляков устроило бы поощрение размером до 10 тысяч рублей, 18% – от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50, каждому пятому – от 50 до 100, каждому восьмому – от 100 до 200, а 7% мечтают о сумме более 200 тысяч. Средняя при этом – 60 тысяч рублей. И 4% улан-удэнцев согласны хоть на какую. 
премия корпоратив Новый год

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