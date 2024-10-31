В Улан-Удэ среди осуждённых прошёл теннисный турнир

Они боролись за звание первой ракетки учреждения
Среди осуждённых, состоящих на учёте в исправительном центре при ИК-8, прошёл турнир по настольному теннису.
Осуждённые смогли похвастать своими спортивными навыками и побороться за звание первой ракетки учреждения. Участники турнира проявили мастерство в игре, показав силу и ловкость при отбивании шара и выполнении сложных подач, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По словам организаторов, спортивные турниры способствуют развитию дисциплины, командного духа и здорового образа жизни среди участников.
Запланировано проведение работ
Они боролись за звание первой ракетки учреждения
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