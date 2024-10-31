В районе Бурятии провели «Автобиатлон»

25 октября, в преддверии Дня автомобилиста, в Кижингинском районе Бурятии прошёл ХХI конкурс профессионального мастерства «Автобиатлон». В мероприятии приняло участие 15 водителей.Конкурс проводился на центральном стадионе им. Б. Баяртуева в селе Кижинга. Участники соревновались в выполнении 5 этапов: поворот на 90 градусов, параллельная парковка, заезд задним ходом в бокс, езда по колее передним и задним ходом, стрельба из пневматического оружия по мишеням.Как сообщили в районной администрации, по итогам конкурса места распределились следующим образом:1 место - Жаргал Загдажапов (Пожарная часть)2 место - Михаил Жанчиков (Кижингинский филиал Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова)3 место - Данзан Буянтуев (КСОШ им. Х. Намсараева)1 место - Нарана Бадеева (ОВД)2 место - Соёлма Гомбоева (КСОШ им. Х. Намсараева)3 место - Соёлма Шаракшинова (КСОШ им. Х.Намсараева)