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В районе Бурятии провели «Автобиатлон»

В районе Бурятии провели «Автобиатлон»
Общество,  Фото:администрация Кижингинского района
Водители соревновались в езде и стрельбе по мишеням

25 октября, в преддверии Дня автомобилиста, в Кижингинском районе Бурятии прошёл ХХI конкурс профессионального мастерства «Автобиатлон». В мероприятии приняло участие 15 водителей.

Конкурс проводился на центральном стадионе им. Б. Баяртуева в селе Кижинга. Участники соревновались в выполнении 5 этапов: поворот на 90 градусов, параллельная парковка, заезд задним ходом в бокс, езда по колее передним и задним ходом, стрельба из пневматического оружия по мишеням.

Как сообщили в районной администрации, по итогам конкурса места распределились следующим образом:

Мужчины
1 место - Жаргал Загдажапов (Пожарная часть)
2 место - Михаил Жанчиков (Кижингинский филиал Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова)
3 место - Данзан Буянтуев (КСОШ им. Х. Намсараева)

Женщины
1 место - Нарана Бадеева (ОВД)
2 место - Соёлма Гомбоева (КСОШ им. Х. Намсараева)
3 место - Соёлма Шаракшинова (КСОШ им. Х.Намсараева)

Бурятия спорт автоспорт биатлон

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