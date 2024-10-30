22-летнего жителя Бурятии поймали с 6 кг конопли

22-летний житель Кабанского района признан судом виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.Молодой человек собрал дикорастущую коноплю для личного употребления. По дороге домой его задержали сотрудники полиции и изъяли пакеты с наркотикосодержащим растением. Общая масса изъятого составила более 6 кг.Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. На осуждённого возложены дополнительные обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства; ежемесячно (до снятия с учёта у врача-нарколога) проходить обследование на предмет употребления наркотических средств, о чём отчитываться перед УИИ по месту жительства.- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в суде.