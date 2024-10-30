Музей Бурятии присоединится к «Ночи искусств»

Акцию под лозунгом «Россия объединяет» проведут в конце этой недели
В Улан-Удэ к всероссийской акции «Ночь искусств» присоединится национальный музей Бурятии. Мероприятие состоится вечером 2 ноября в художественном музее им. Ц.С. Сампилова.
- «Ночь искусств» — это не просто событие, а настоящий праздник, приуроченный ко Дню народного единства, который объединяет искусства, людей и идеи, - отметили в музее.
Посетителей мероприятия ждут: творческие мастер-классы, «Пластилиновая мультипликация», мастер-классы по каллиграфии, «Кофейная живопись», «Акварельные зарисовки» и тату хной. Также будет организованы музыкальные номера, лекции и экскурсии. Кроме этого, будут проведены игры и викторины.
Участие могут принять любители искусства, их друзья и семьи.
Возрастное ограничение: 0+.
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