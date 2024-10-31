В Бурятии во время ночных пожаров погибли три человека

Минувшей ночью произошли два пожара, в которых погибли три человека, один пострадал.
В посёлке Селенгинск Кабанского района загорелась квартира на первом этаже в трёхэтажном доме. Пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе 2 детей, из сильно задымлённого подъезда и квартир этажами выше. Очаг возгорания потушили в течение 18 минут на общей площади 15 квадратных метров.
- В результате пожара в центральную районную больницу были направлены мужчина и женщина 1963 года рождения. К сожалению, мужчина скончался от отравления продуктами горения, женщина находится в тяжёлом состоянии, - сообщили в пресс-службе республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Второй трагический случай произошёл в ДНТ «Авиатор» Иволгинского района. На момент прибытия пожарных частный жилой дом был полностью охвачен огнём. Чуть больше 20 минут ушло на ликвидацию открытого горения.
Во время тушения жилого дома пожарные обнаружили два сильно обгоревших тела. Их личности устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Причину пожара установит дознаватель МЧС.