В Бурятии во время ночных пожаров погибли три человека













Причину пожара установит дознаватель МЧС. Во время тушения жилого дома пожарные обнаружили два сильно обгоревших тела. Их личности устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Минувшей ночью произошли два пожара, в которых погибли три человека, один пострадал.В посёлке Селенгинск Кабанского района загорелась квартира на первом этаже в трёхэтажном доме. Пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе 2 детей, из сильно задымлённого подъезда и квартир этажами выше. Очаг возгорания потушили в течение 18 минут на общей площади 15 квадратных метров.- В результате пожара в центральную районную больницу были направлены мужчина и женщина 1963 года рождения. К сожалению, мужчина скончался от отравления продуктами горения, женщина находится в тяжёлом состоянии, - сообщили в пресс-службе республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.Второй трагический случай произошёл в ДНТ «Авиатор» Иволгинского района. На момент прибытия пожарных частный жилой дом был полностью охвачен огнём. Чуть больше 20 минут ушло на ликвидацию открытого горения.