В Окинском районе Бурятии отремонтируют семь мостов

На это уйдёт 200 млн рублей

В сентябре 2024 года стартовал первый этап восстановления аварийных мостов в Окинском районе. На автодороге Монды-Орлик подрядчик переустраивает деревянный мост через реку Эхэ-Хайгас на водопропускные трубы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- В 2019 году в результате проезда неустановленного большегруза были разрушены сразу пять деревянных мостов, - цитирует пресс-служба минтранса Владимира Соснина, руководителя «Бурятрегионавтодора». - После паводка в 2022 году было разрушено сопряжение с насыпью моста через реку Горная речка. В настоящее время разработана проектная документация на восстановление всех мостов и заключены государственные контракты на строительно-монтажные работы.

Ремонт семи мостов в Окинском районе пройдет в три этапа, которые рассчитаны до 2026 года. В общей сложности на работы выделено около 200 млн рублей.