Возбуждено уголовное дело
В Хоринском районе выявили факт фиктивной постановки на учёт по месту жительства иностранного гражданина жительницей Улан-Удэ.
Установлено, что собственница помещения – 34-летняя улан-удэнка, зарегистрировала в принадлежащем ей частном доме в улусе Тэгда иностранного гражданина. При этом фактически предоставлять ему жильё не планировала.
Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
- Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать об известных фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(3012)55-95-66 или 112. А также предупреждает: фиктивная регистрация граждан РФ по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации уголовно наказуема, - обратились в МВД по Бурятии.
Улан-удэнка фиктивно зарегистрировала у себя иностранца
Общество, Фото:
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