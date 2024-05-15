Древние забайкальцы ходили к одному вулкану в течение 6000 лет

Общество, Фото: ИЗК СО РАН

Жители каменного века добывали там пемзу



Геологи и археологи реконструировали маршруты путешествий древних жителей Забайкалья по артефактам из вулканической пемзы. Анализ этого материала, найденного на стоянках Коврижка III и Усть-Каренга XVI в Иркутской области и Забайкальском крае, показал, что древние люди преодолевали тысячи километров в пути за пемзой с Удоканского вулканического поля. При этом обитатели Забайкалья использовали этот источник на протяжении как минимум 6 тысяч лет, что указывает на преемственность традиций среди жителей разных стоянок и поколений. Результаты исследования опубликованы в журнале «Archaeological Research in Asia».



- Люди с глубокой древности использовали камень для изготовления орудий труда, произведений искусства, а также предметов быта. Например, пемза — пористая лёгкая порода вулканического происхождения — применялась для обработки кожи и дерева, в качестве строительных блоков и материалов, в том числе для погребальных саркофагов и урн, - рассказали в пресс-службе Российского научного фонда.



Так, изделия из пемзы обнаруживаются на стоянках древних людей, расположенных на территории современной Восточной Сибири, в частности в Иркутской области и Забайкальском крае. Источником этой породы здесь могли служить вулканические поля — районы, на которых сосредоточено большое количество вулканов. Вулканы этих полей извергались в разное время, поэтому, если сопоставить периоды извержений с возрастом пемзы из археологических находок, можно определить, какое из полей использовали жители той или иной стоянки. Более того, сравнивая артефакты на разных стоянках, можно понять, обменивались ли древние люди, обитавшие на разделённых сотнями километров стоянках, предметами быта, инструментами и другими изделиями.



Учёные из института земной коры СО РАН (Иркутск) с коллегами исследовали артефакты из пемзы, обнаруженные на территории двух археологических памятников в Иркутской области и Забайкальском крае: стоянок Коврижка III и Усть-Каренга XVI. Древние люди населяли первую стоянку 13 тысяч лет назад, а вторую — 8–7 тысяч лет назад.



Авторы сравнили археологические находки с этих стоянок с пемзой, найденной на территории Удоканского и Витимского вулканических полей. Исследователи оценили химический состав артефактов, а также их возраст. Оказалось, что возраст пемзы, найденной на стоянках Коврижка III и Усть-Каренга XVI, составляет 2,6 и 3,3 миллиона лет соответственно. Полученные датировки и химический состав образцов совпали с характеристиками пемзы Удоканского вулканического поля. Это указывает на то, что обитатели стоянок Коврижка III и Усть-Каренга XVI собирали пемзу только с Удоканского вулканического поля.



Кроме того, авторы статьи предположили, что причиной интереса древних людей к Удоканскому вулканическому полю также могли быть многочисленные термальные источники, расположенные в этом районе.



- Подобные коммуникационные сети могли обеспечить преемственность в выборе места для добычи пемзы у обитателей стоянок Коврижка III и Усть-Каренга XVI. Возможно, благодаря им древние жители Забайкалья долгое время — на протяжении как минимум 6 тысяч лет — использовали в качестве сырья пемзу из одного источника, Удоканского вулканического поля. В дальнейшем мы планируем более подробно проследить эти пути взаимодействия обитателей разных стоянок, чтобы лучше узнать прошлое людей, тысячи лет назад населявших территории нашей страны, — рассказала участник проекта Елена Демонтерова, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории палеогеодинамики института земной коры СО РАН.



В исследовании принимали участие сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (Москва) и Иркутского государственного университета.

