15 мая

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В Улан-Удэ проведут забеги малышей

В Улан-Удэ проведут забеги малышей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В них примут участие дети возрастом от полугода до полутора лет

31 мая в Улан-Удэ состоится спортивное семейное мероприятие «Ползунки, наперегонки!», приуроченное к празднованию Дня защиты детей. Забеги пройдут с 10:00 до 12:30 в культурно-спортивном комплексе.

- Мероприятие направлено на укрепление семейных уз и ценностей, объединение семьи и популяризацию здорового образа жизни, - сообщили в министерстве здравоохранения РБ.

Запись на участие проводится до 29 мая. Количество участников ограничено.

На мероприятии пройдут забеги малышей:
- Полгода–1 год — «Быстрый карапуз» (30 участников);
- 1–1,5 года — «Попробуй, догони» (40 участников).

Также будут дополнительные номинации:
- оригинальный костюм,
- лучшая группа поддержки,
- онлайн-победитель.

Победители и призёры соревнований получат дипломы и ценные призы от партнёров и спонсоров мероприятия.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ дети спорт

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