В Улан-Удэ проведут забеги малышей

В них примут участие дети возрастом от полугода до полутора лет



31 мая в Улан-Удэ состоится спортивное семейное мероприятие «Ползунки, наперегонки!», приуроченное к празднованию Дня защиты детей. Забеги пройдут с 10:00 до 12:30 в культурно-спортивном комплексе.



- Мероприятие направлено на укрепление семейных уз и ценностей, объединение семьи и популяризацию здорового образа жизни, - сообщили в министерстве здравоохранения РБ.



Запись на участие проводится до 29 мая. Количество участников ограничено.



На мероприятии пройдут забеги малышей:

- Полгода–1 год — «Быстрый карапуз» (30 участников);

- 1–1,5 года — «Попробуй, догони» (40 участников).



Также будут дополнительные номинации:

- оригинальный костюм,

- лучшая группа поддержки,

- онлайн-победитель.



Победители и призёры соревнований получат дипломы и ценные призы от партнёров и спонсоров мероприятия.



Возрастное ограничение: 0+.

