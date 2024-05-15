В них примут участие дети возрастом от полугода до полутора лет
31 мая в Улан-Удэ состоится спортивное семейное мероприятие «Ползунки, наперегонки!», приуроченное к празднованию Дня защиты детей. Забеги пройдут с 10:00 до 12:30 в культурно-спортивном комплексе.
- Мероприятие направлено на укрепление семейных уз и ценностей, объединение семьи и популяризацию здорового образа жизни, - сообщили в министерстве здравоохранения РБ.
Запись на участие проводится до 29 мая. Количество участников ограничено.
На мероприятии пройдут забеги малышей:
- Полгода–1 год — «Быстрый карапуз» (30 участников);
- 1–1,5 года — «Попробуй, догони» (40 участников).
Также будут дополнительные номинации:
- оригинальный костюм,
- лучшая группа поддержки,
- онлайн-победитель.
Победители и призёры соревнований получат дипломы и ценные призы от партнёров и спонсоров мероприятия.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут забеги малышей
Общество, Фото:
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