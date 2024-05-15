Первое отправление из столицы Забайкалья запланировано на 18 мая
С 18 мая возобновит курсирование скорый пассажирский поезд № 269/270 сообщением Чита – Адлер. Общее время пути поезда составит 136 часов.
Из Читы сезонный поезд будет отправляться:
– с 18 мая по 31 августа – три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам;
– с 3 сентября по 26 сентября – два раза в неделю по вторникам и четвергам.
Из Адлера поезд будет отправляться:
– с 24 мая по 6 сентября – три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам;
– с 9 сентября по 2 октября – два раза в неделю по понедельникам и средам.
Кроме того, с 25 мая предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов сообщением Чита – Анапа. Из Читы они будут отправляться в составе поезда №69 сообщением Чита – Москва.
Причиной возобновления курсирования поезда Чита – Адлер стало удовлетворение спроса пассажиров на период летних отпусков, сообщили в ЗабЖД.
Возобновляется курсирование поезда Чита – Адлер
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир проведут на реке Уда
В конце мая пройдёт очередной турнир по мотоспорту
Жители каменного века добывали там пемзу
В них примут участие дети возрастом от полугода до полутора лет
Первое отправление из столицы Забайкалья запланировано на 18 мая
В Иркутской области она уже началась
Всего в райцентре Бурятии отремонтируют в этом году 4 участка
В состязаниях среди восьми школ Октябрьского района приняли участие почти 300 детей
Устранить дефекты подрядные организации должны до 1 июля
Проект стелы презентовали на открытии туристического сезона
Среди объектов – мемориал погибшим участникам СВО в Кяхте
Гости выразили благодарность за гостеприимство и обмен опытом
В республике прошло пасхальное поминовение усопших
Завершился конкурс народного танца
Макет корабля передан на хранение в национальный музей имени Цыбикова