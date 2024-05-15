Горожане считают их очень опасными для здоровья
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что абсолютное большинство – 89% – жителей столицы Бурятии поддерживают табу на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. По мнению респондентов, они опасны здоровья и, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы и вредят даже больше алкоголя.
Противников запрета оказалось всего 6%. Их основной довод – запретный плод сладок. Женщины высказывались за ограничения чаще мужчин (91% и 87% соответственно), а улан-удэнцы с детьми – активнее бездетных (90% и 88%).
Большинство улан-удэнцев поддержали запрет на продажу энергетиков детям
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Горожане считают их очень опасными для здоровья
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