В заказнике в Бурятии обновляют аншлаги

Специалисты работают в Тугнуйском заказнике



В Тугнуйском заказнике сотрудники БУ «Бурприрода» обновляют информационные аншлаги для обозначения особо охраняемых природных территорий.



На стенде содержится информация об охраняемой территории, её границы, правила нахождения, необходимые данные для связи со специалистами.



- Наличие аншлагов на территории ООПТ обязательно, так как это одна из форм фиксации охраняемой зоны и предупреждение для посетителей, особенно случайных, - пояснили в БУ «Бурприрода».



Тугнуйский заказник, находящийся в Мухоршибирском районе, образован в 1977 году для создания благоприятных условий для размножения и сохранения редких видов птиц — дроф и журавлей, а позже стал территорией для сохранения всего биологического разнообразия этого места.



Площадь заказника составляет 30 тысяч гектаров. Основными объектами охраны заказника являются: дрофа, журавли, водоплавающие птицы, сурок-тарбаган, чёрный аист, сапсан, степной орёл, журавль-красавка, дрофа, кот манул, серый журавль, тушканчик-прыгун, корсак.



- Просим с вниманием и пониманием относиться к режиму пребывания на ООПТ, не вредить природе и не ломать информационные знаки! Тем более это и карается по закону, как ущерб имуществу, - обратились в «Бурприроде» к посетителям.

