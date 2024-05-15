В Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг патриотического рисунка на остановке





Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили фото, сделанное на остановке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. На остановочном павильоне разместили баннер с одним из рисунков, которые юные жители бурятской столицы отправляют на конкурс «Победа глазами детей» (), приуроченный к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится до 22 июня.Организаторами конкурса выступили филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии и администрация Улан-Удэ. Так вот, в соцсетях обратили внимание, что на рисунке перепутали последовательность цветов на российском триколоре. В итоге получился флаг, которого и на свете-то не существует. Однако автор снимка заявил, что он польский (.). «Флаг Польши на остановке – и это в наше время», – говорится в комментарии к фотографии.Запись собрала более 62 тысяч просмотров. Скандал вокруг неё разгорелся нешуточный. «Чего удивляться – это наша система образования», «Какой ужас», «Поколение ЕГЭ», – пишут в комментариях участники сообщества. Впрочем, большинство посетителей паблика встали на защиту юного художника, заявив. Они приводят аргументы вроде «Это же ребёнок». Однако к тем, кто разместил рисунок на остановке всё же остались вопросы. Улан-удэнцы недоумевают, почему перепутанные цвета на триколоре никто не заметил.Сейчас рисунка в этом месте уже нет – там всё тщательно «подчистили».