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В Бурятии ветер усилится до 22 м/с

В Бурятии ветер усилится до 22 м/с
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей призывают соблюдать меры безопасности

16 мая в Селенгинском и Заиграевском районах Бурятии ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс. По данным Бурятского гидрометцентра, 16-18 мая по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 22 м/с.

- В ветреную погоду ограничьте выход из зданий, откажитесь от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте бдительны и аккуратны, - предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.

По прогнозу синоптиков, в республике завтра, 16 мая, облачно с прояснением, местами небольшой дождь, в горах севера с мокрым снегом. Температура ночью +5,+10, местами до -3. Днём +22,+27, местами чуть прохладнее +15,+20, по Прибайкалью и северу при облачности +8,+13. Ветер ночью юго-западный 5-10, утром и днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +7,+9, днём воздух прогреется до +23,+25. Ветер юго-западный 5-10, днём с переходом на северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с.
прогноз погоды

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