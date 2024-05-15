Переход через железнодорожные пути не соответствовал предъявляемым требованиям
В ходе проверки выяснилось, что пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Северобайкальск не соответствовал предъявляемым требованиям. Часть платформы отсутствовала, имелись повреждения настила.
- В связи с этим Байкальский транспортный прокурор внёс представление владельцу объекта транспортной инфраструктуры. По результатам его рассмотрения на указанном пешеходном переходе произведён ремонт повреждённой платформы (настила), - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
В Бурятии отремонтировали переход через ж/д пути после представления прокуратуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожане считают их очень опасными для здоровья
Сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове с первой декады мая
А прямо на нём «красуется» сигнальная лента
Ни одно подрезанное дерево не упало из-за штормового ветра
Переход через железнодорожные пути не соответствовал предъявляемым требованиям
Чтобы вернуть свои кровные, ему пришлось дойти до омбудсмена
Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ
Недоделанный спортобъект причиняет массу неудобств живущим рядом людям
Шаманы устроят для этого специальный обряд
Она начала функционировать с 15 мая
Тематической акцией завершили пасхальную неделю
Обратившиеся получили исчерпывающие ответы
Её получили 16 аймаков
Перед этим партию проверили специалисты
Они образовались прямо на мосту