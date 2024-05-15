Жители Бурятии стал реже обращаться к врачам после укусов собак

Но снижение чисто номинальное

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятия, за первые четыре месяца 2024 года за антирабической (предназначенной для защиты от вируса бешенства, передаваемого со слюной при укусе больным животным – ред.) помощью в медицинские учреждения обратились 657 человек.

«Это на 23 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщает управление ветеринарии по Бурятии.

С 2019 по 2022 год наблюдается общая тенденция к снижению обращаемости населения за медицинской помощью по поводу укусов в учреждения здравоохранения.

Лишь в 2023 году было зафиксировано незначительное увеличение на 108 случаев укусов по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году к медикам обратилось более 2500 укушенных человек! В 2022 году было свыше двух тысяч эпизодов.

«Причиной снижения числа укусов стало усиление работы муниципального контроля при администрациях муниципальных образований», - считают ветеринары.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2023 года Народный Хурал принял поправки в закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Бурятии», разрешающие усыпление агрессивных и смертельно больных животных.