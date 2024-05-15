Борцы Бурятии принимают участие в чемпионате России среди студентов



Весовая категория 57 кг

Шаракчинов Алдар

Шагдуров Баир

Баяндуев Жаргал



Весовая категория 61 кг

Баршуев Борис

Борогшонов Эрдэм



Весовая категория 74 кг

Гармаев Сандан

Куприянов Дмитрий

Бодиев Тумэн



Весовая категория 86 кг

Жигжитов Аюр

Елбаскин Артур



Весовая категория 92 кг

Эрхитуев Кирилл

Бальжинимаев Арсалан



Весовая категория 125 кг

Балжимаев Чингис

Жибалов Илья



От БГУ им. Д. Банзарова выступят:



Весовая категория 61 кг

Бороев Зоригто



Весовая категория 65 кг

Базаров Элбэкто



Весовая категория 79 кг

Аюшеев Арсалан



Весовая категория 86 кг

Каркунов Жамсаран



Помимо наград, все призёры чемпионата получат право принять участие в предстоящей IX Всероссийской летней универсиаде. Победители турнира получат путёвку на чемпионат России по спортивной борьбе 2025 года, а финалисты соревнований выступят на осеннем первенстве страны U23 этого года.





С 17 по 19 мая во Якутске пройдёт чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе памяти первого президента Якутии и первого президента федерации по спортивной борьбе Михаила Николаева. В рамках турнира будут определены призёры и победители чемпионата в вольной борьбе среди юношей и девушек, а также греко-римской борьбе у юношей. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 350 спортсменов из более чем 25 российских вузов.Как сообщили в федерации спортивной борьбы РБ, вчера, 14 мая, в столицу Якутии на чемпионат национальной студенческой лиги спортивной борьбы вылетели 18 представителей вузов Бурятии.От БГСХА им. В.Р. Филиппова участие примут: