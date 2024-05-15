Аферисты оформили кредит на маму мальчика в онлайн-сервисе банка
В полицию в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестный оформил на неё кредит в онлайн-сервисе банка в сумме более 600 тысяч рублей.
Установлено, что несколькими днями ранее на её имя был оформлен кредит в онлайн-сервисе с подтверждениями через смс-коды с телефона, которым пользуется её несовершеннолетний сын.
Выяснилось, что 12-летний мальчик во время компьютерной игры увидел сообщения в чате сетевых игроков о бесплатной раздаче игрового «золота». Мальчик написал неизвестному в мессенджер, где собеседник рассказал, что он раздаёт «золото» бесплатно, но необходимо сообщить коды из смс-сообщений для получения игровой валюты.
Ребёнок сообщил все коды, а когда ему стали поступать сервисные сообщения о зачислении и списании кредита, испугался и удалил всю переписку. Рассказать матери о произошедшем он побоялся.
Женщина увидела на электронной почте уведомления об оплате страховки по кредиту и обратилась в офис банка, а узнав об оформленном на её имя займе – в полицию.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ ребёнок стал жертвой мошенников, пытаясь получить «золото» в игре
Происшествия, Фото:
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