В конце мая пройдёт очередной турнир по мотоспорту
В Бурятии открыта регистрация на первый этап чемпионата республики по кантри-кроссу, Соревнования состоятся 26 мая в Улан-Удэ, на Верхней Берёзовке.
Старт будет дан на территории горнолыжного комплекса «Гора Орлиная». Регистрация пройдёт с 10:00 до 11:00. В это же время будет проведена открытая тренировка. Открытие соревнований запланировано на 12:00.
К участию допускаются спортсмены от 18 лет и старше, у которых есть действующая лицензия за 2024 год. Соревнования проведут в классах «Открытый», «450 куб. см» и «Открытый. Девушки».
Возрастное ограничение: 18+.
Мотоциклисты Бурятии посоревнуются в кантри-кроссе
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