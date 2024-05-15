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В Улан-Удэ крышку на канализационном люке заменил куст

В Улан-Удэ крышку на канализационном люке заменил куст
Общество,  Фото:ОНФ
А прямо на нём «красуется» сигнальная лента

Представители регионального отделения Народного фронта разместили в своём telegram-канале фото, сделанное на улице Левченко в Улан-Удэ. Год назад там при реконструкции тепломагистрали № 3 демонтировали ливневую канализацию. Её местные жители «выбили» фактически с боем при капремонте дороги, который обошёлся в 29 миллионов рублей.

Возле тротуара на Левченко теперь «красуется» открытый канализационный люк. Крышки на нём нет, зато торчит куст, да ещё и с сигнальной лентой. 

Кстати, перекрытие улицы из-за обновления тепломагистрали в своё время заметно усложнило жизнь автомобилистам. Из-за этого горожане с трудом добирались на работу. 
канализация дороги ремонт

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