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Проекты Бурятии выиграли международный научный конкурс

Проекты Бурятии выиграли международный научный конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Названы результаты совместного конкурса с министерством образования и науки Монголии

Подведены итоги первого совместного российско-монгольского конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами». По итогам экспертизы поддержано 17 научных проектов.

Экспертиза проектов проводилась независимо, как с российской, так и с монгольской стороны. Победителями стали научные коллективы, получившие положительную оценку экспертов обеих стран.

Размер одного гранта со стороны Российского научного фонда составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно, а поддержанные научные проекты планируются к реализации в 2024–2026 годах.

От Бурятии победителями конкурса стали проекты:
- «Наледи в трансграничном бассейне р. Селенга: роль в природных ландшафтах и социально-экономические угрозы для хозяйственных систем в условиях меняющегося климата» Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;
- «Традиционный буддизм, постсекулярность и современные общественно-политические процессы в России и Монголии» Бурятского государственного университета;
- «От Чайного пути к Монгольскому коридору «Нового Шёлкового пути»: исторические проекции и современные взаимодействия России, Монголии и Китая» института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.

Также победителями с российской стороны были выбраны проекты научных учреждений Иркутской области, Калмыкии, Тувы и других регионов.
Бурятия наука конкурс

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