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В Улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света целую улицу

В Улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света целую улицу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его разом лишились около 800 человек

Жильцы домов на улице Ключевская в Улан-Удэ внезапно остались без электроэнергии. Она исчезла днём 15 мая.

Как выяснилось, виновна в этом сторонняя организация, сотрудники которой повредили электрокабель во время земляных работ. 

- Сейчас бригада осматривает место повреждения, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

Пока время восстановления электроснабжения неизвестно. Известно, что света разом лишились около 800 человек.

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