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«Аврора» летом увеличит количество рейсов из Красноярска в Улан-Удэ

«Аврора» летом увеличит количество рейсов из Красноярска в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Есть шанс полетать на Як-42

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнёром «КрасАвиа» на летний период увеличила количество рейсов из Красноярска в Улан-Удэ и Якутск.

Красноярск - Улан-Удэ

В сезон повышенного спроса увеличивается частота рейсов: в июне - до трёх раз в неделю, а в самый пиковый сезон, в июле-августе - до пяти раз в неделю. В сентябре будет выполняться четыре рейса в неделю, а в октябре два рейса в неделю.

Красноярск – Якутск

В период с 3 июля по 28 сентября увеличивается частота до трех рейсов в неделю.

Рейсы будут осуществляться на самолётах Як-42 .

Эти социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина, с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.

По данным «Байкал-Daily», количество билетов по субсидируемым тарифам ограничено.

Кстати, со 2 июня авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») приступит к выполнению рейсов Красноярск - Улан-Удэ. Самолёты будут летать два раза в неделю – по средам и воскресеньям. «Россия» эксплуатировать лайнеры Superjet 100, пассажировместимостью в 100 человек.

Аэропорт "Байкал" авиация Красноярск "Аврора" Якутск

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