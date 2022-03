Южнокорейская компания наказала предпринимателя в Бурятии

Предприниматель продавала контрафактный товар



Южнокорейская компания ROI VISUAL Co., Ltd. взыскала с жительницы Заиграевского района компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак Robocar Poli. Об этом сообщается на сайте Заиграевского районного суда.



В апреле 2019 года в торговой точке, расположенной в Заиграевском районе, индивидуальный предприниматель продала контрафактные 10 игрушек. На товаре содержалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Robocar Poli, правообладателем которого является южнокорейская компания.



Товар также имел изображения персонажей – объектов интеллектуальной собственности. Таким образом, ответчик нарушила исключительные права правообладателя. Суд признал, что было допущено нарушение. Размер данной компенсации составляет от 10 тысяч до 5 млн рублей, однако районный суд посчитал, что сумма может быть снижена и взыскал с бизнесмена 15 тысяч рублей - по 1 500 рублей за каждое нарушение.



Но компания ROI VISUAL Co., Ltd. обжаловала решение суда.



Тогда судебная коллегия Верховного суда Бурятии взыскала с индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей в пользу южнокорейской компании.



Справка:



Робокар Поли (0+)— южнокорейский семейный мультсериал комедийно-приключенческого жанра, повествующий о приключениях спасательной команды машин-трансформеров. Также популярны игрушки[1][2], созданные по мотивам мультсериала, в том числе трансформирующиеся.



Первая серия мультсериала «Робокар Поли» появилась в прямом эфире корейского телевидения в феврале 2011 года. После этого мультфильм транслировался не только в Южной Корее, но и Великобритании, Португалии, России, Франции, Японии и других странах. Всего был показан в 54 странах.



В России сериал транслировался на нескольких телеканалах.



История и действия сериала разворачивается на острове в маленьком вымышленном городе Брумс, где живут машины и люди. Главный герой — полицейский автомобиль, робокар Поли всегда быстро находит решение любой проблемы, и поэтому именно он возглавляет спасательную команду. В эту команду также входят пожарная машина, роботрак Рой, машина скорой медицинской помощи, робовэн Эмбер и спасательный вертолёт, робокоптер Хэлли. Вместе с этой командой работает их симпатичная подруга, диспетчер Джин, а она также всегда сообщает команде о том, кому и где нужна помощь или кто попал в беду. Робокар Поли и его команда всегда приходят на помощь жителям в разных ситуациях и происшествиях, потому что они могут трансформироваться. В конце каждого эпизода герои дают советы для обеспечения детской безопасности.