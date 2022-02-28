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Глава Бурятии пообещал поддержку бизнесу

Глава Бурятии пообещал поддержку бизнесу
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Уверен, что со всем справимся», - высказался Алексей Цыденов

28 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с предпринимателями. Обсуждались вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Сегодня хотел с вами поговорить, обсудить, что у вас происходит и в чем вас необходимо поддержать. Мы в любом случае будем двигаться вперёд. У нас сейчас ничего, что кардинально могло бы сказаться на бизнесе, нет. Будем вместе работать и уверен, что со всем справимся, - обратился к бизнес-сообществу республики Алексей Цыденов.

Он отметил, что федеральные органы власти и правительство Бурятии в условиях ограничительных мер из-за ситуации на Украине будут оказывать всю необходимую помощь предпринимательскому сообществу.

- Планируем ввести мораторий на какие-либо проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Сейчас такие планы будут реализовываться и федеральными органами. Поэтому спокойно работаем, у нас в части бизнеса, работы банковской системы внутри страны ничего не поменялось. Все банки работают, платежи идут, и в этом плане ресурсы, и запасы у государства как были, так и есть, - подчеркнул глава республики.

Директор ООО «Транс логистика» Светлана Ничепорчук предложила создать в республике логистический комплекс услуг по транспортной доставке и складской унифицированной логистике. Организация является транспортно-экспедиционной компанией и имеет большой опыт работы в грузоперевозках и складской логистике. Проект имеет возможность привлечения инвесторов из Китая.

Директор ООО «Байкалтрэк» Борис Бабаринов выступил с предложением субсидирования государством на приобретение персональных трекеров (телематических абонентских терминалов) для животноводов республики. Эти «персональные треки» являются системой спутникового контроля за животными, позволяющими отслеживать их местоположение в режиме реального времени.

- Также на встрече поднимались вопросы утверждения порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета предпринимателям, предоставляющим услуги по присмотру и уходу за детьми, а также другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, - уточнили в правительстве республики.

глава Бурятии Алексей Цыденов предприниматели

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